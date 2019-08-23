سيدة توزع الخبز على الشرطة والمتظاهرين في الجزائر (فيديو)

عرضت فضائية "الغد" مقطع فيديو يظهر سيدة جزائرية توزع الخبز على قوات الشرطة والمتظاهرين في منطقة البريد المركزي، خلال مظاهرات الجمعة الـ27.



ويواصل المحتجون الجزائريون فعالياتهم الأسبوعية للجمعة الـ27 على التوالي للمطالبة بالتغيير السياسي، ودعا نشطاء للتظاهر اليوم تحت شعار "جمعة إسقاط لجنة الحوار"، في إشارة إلى هيئة الحوار والوساطة برئاسة كريم يونس.