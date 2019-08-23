الكتالوني يحسم عرض إنتر ميلان لضم فيدال

رفضت إدارة فريق برشلونة الإسباني العرض المقدم له من قبل إنتر ميلان الإيطالي من أجل التوقيع مع لاعب الوسط التشيلي أرتورو فيدال.



وأظهر إنتر ميلان اهتمامه بالتوقيع مع أرتورو فيدال خلال الصيف الحالي، تحديدًا بعد قدوم المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي، والذي عمل مع المحارب التشيلي في يوفنتوس.



وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن برشلونة رفض عرض الإنتر والذي يتضمن الحصول على فيدال على سبيل الإعارة، لكن النادي الكتالوني يريد تعويض المبلغ الذي دفع من أجل اللاعب التشيلي، والبالغة 18 مليون يورو.



وكان برشلونة قد دفع هذا المبلغ قبل عام للتوقيع مع فيدال من بايرن ميونخ.



وتشهد تشكيلة برشلونة تواجد عدد كبير من اللاعبين في خط الوسط، وهم سيرجيو بوسكيتس وإيفان راكيتيتش وأرثور ميلو وسيرجي روبرتو وأرتورو فيدال وبويج والوافد الجديد فرينكي دي يونج.