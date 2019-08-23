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اقتصاد

هواوي تتوقع هبوط إيرادات الهواتف الذكية 10 مليارات دولار

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 03:36 م
جريدة الدستور
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توقعت شركة "هواوي" تراجع إيراداتها من وحدة الهواتف الذكية بمقدار 10 مليارات دولار في العام الجاري، نتيجة التضيقات التجارية الأمريكية.

وعلى الرغم أن شركة الهواتف الصينية أعلنت أن القيود الأمريكية التجارية أثرت على أعمالها بشكل أقل مما كانت تخشى إلا أنها لم تنف وجود خسائر محتملة من ورائها.

وصرح إرك شو نائب رئيس مجلس إدارة شركة "هواوي" في مؤتمر صحفي لتقديم رقائق جديدة في الذكاء الاصطناعي، اليوم الجمعة، بأنه من المحتمل أن يحدث انخفاض في مبيعاتها بقيمة 10 مليارات دولار.

وفي العام الماضي حققت أعمال المستهلك في شركة "هواوي" والتي تشمل وحدة الهواتف الذكية إيرادات بقيمة 349 مليار يوان.

وفي الربع المالي الماضي دعمت مبيعات هواتف "هواوي" داخل الصين الإيرادات حيث سجلت أعلى مستوى على الإطلاق، وباعت الشركة 118 مليون هاتف ذكي في أول 6 أشهر من 2019.

وفي الأسبوع الجاري قررت الولايات المتحدة تمديد فترة السماح المقدمة لشركة "هوواي" 3 أشهر إضافية، والتي بموجبها تشتري المكونات الأمريكية.

ومع ذلك أكد مسئول "هواوي" أن تمديد فترة السماح ليس له معنى؛ لأن موظفيها على أتم الاستعداد للعمل والحياة بوجود العقوبات.
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