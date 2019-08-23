إيطاليا تؤيد عودة روسيا مجددًا إلى مجموعة الدول الثمانية الكبرى

أعرب نائب وزير الخارجية الإيطالي مانيلو دي ستيفانو، اليوم الجمعة، عن ترحيب بلاده بفكرة إعادة تشكيل مجموعة الدول الثمانية الكبرى، بانضمام روسيا مجددًا إلى تلك المجموعة الصناعية.



وقال دي ستيفانو، في تصريحاته الخاصة إلى وكالة أنباء "تاس" الروسية، "أعجبتني الفكرة وقد قلت ذلك دائمًا"، مُشيرًا إلى أنه سمع الرئيس الوسي فلاديمير بوتين يقول إن هناك صيغًا أخرى، مثل صيغة مجموعة العشرين الكبار، تبدو أكثر فعالية، كما أكد بقوله: "ففي حال كنت محله، لكنت ذكرت الشيء نفسه".



يُشار إلى أنه على الرغم من إعلان رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي استقالته في 20 أغسطس الجاري، إلا أنه لا يزال يمثل بلاده في قمة مجموعة السبع المقرر عقدها في مدينة بياريتز، بفرنسا خلال يومي 24 و26 أغسطس.



يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد اقترح، الثلاثاء الماضي، إتاحة الفرصة أمام روسيا للعودة لمجموعة الثماني إذا تولت الولايات المتحدة رئاسة المجموعة العام المقبل.



كما صرح مصدر بالإدارة الأمريكية بأن ترامب اتفق مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على إعادة روسيا للمجموعة العام المقبل، وذلك خلال اتصال هاتفي أجراه يوم الثلاثاء.