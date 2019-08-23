مصرع وإصابة 5 أشخاص فى حادث مرورى بدمياط

شهد طريق دمياط -بورسعيد، اليوم الجمعة، مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين، في حادث تصادم سيارة ملاكي مع ربع نقل، وتم نقل المصابين والجثث إلى مستشفى السلام في بورسعيد.



كانت غرفة عمليات شرطة النجدة قد تلقت بلاغًا من أحد المارة بالحادث، وعلى الفور تم إخطار الشئون الصحية، وتوجهت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى المستشفيات، كما انتقل المقدم هيثم ماجد، رئيس مباحث الزهور لموقع الحادث.



وتبين من الفحص، وقوع تصادم بين سيارتين، إحداهما ملاكى والأخرى ربع نقل، وأسفر الحادث عن وفاة مسعد إبراهيم أحمد، البالغ من العمر ٣٧ عاما، ويوسف محمد محمد، البالغ من العمر ٥٨ عاما، بينما أصيب كل من: ناجى ناجى إبراهيم، البالغ من العمر ٣٩ عاما، ويوسف صلاح منصور، البالغ من العمر ٢٠ عاما، ورضا محمد عبدالقادر، البالغ من العمر٢٠ عامًا، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.



تم وضع الجثتين في المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، لحين التصريح بالدفن.