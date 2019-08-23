172 ألف طلب لجوء للنمسا منذ عام 2015

أكد وزير الداخلية النمساوي فولفانج بيشورن، أن بلاده تلقت 172 ألف طلب لجوء منذ عام 2015 وتمت الموافقة على 101 ألف و350 طلبًا، مشيرا إلى أن عدد طلبات اللجوء انخفض على مدار السنوات الماضية.



وقال وزير الداخلية - في تصريح له اليوم الجمعية - إنه لا يزال هناك احتمال كبير لتدفق موجات جديدة من الهجرة إلى أوروبا، لافتًا إلى أنه لهذا السبب نواصل مراقبة التطورات من كثب على طول طرق شرق البحر المتوسط وغرب البلقان.



وشدد - عقب لقاء مع السفير الصربي في فيينا نيبويشا روديك - على عمق علاقات بلاده مع صربيا وبقية دول غرب البلقان، خاصة في ملفات مكافحة الهجرة غير الشرعية.



وأشار الوزير إلى أهمية التعاون المشترك النمساوي الصربي، حيث إن التحديات العالمية - مثل الهجرة - لم يعد من الممكن حلها من قبل كل دولة منفردة.



ولفت إلى أهمية التنسيق الدولي لمكافحة الإرهاب، منوها إلى تبادل المعلومات الأمنية مع صربيا الخاصة بعناصر التطرف والإرهاب ومراقبتهم إذا لزم الأمر.