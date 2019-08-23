"التموين" أعلنت افتتاحه فى سبتمبر.. ما هو معرض "أهلا مدارس"؟

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، افتتاح معرض "أهلا مدارس" رسميًا، فى الأول من سبتمبر المقبل، الخامسة مساءً، على أن يكون للجمهور بشكل فعلي يوم 2 سبتمبر بدءًا من العاشرة صباحًا.



معرض "أهلا مدارس" يتم إنشاؤه منذ عدة أعوام بمنطقة أرض المعارض بمدينة نصر، كما تقام فعالياته بـ13 محافظة لبيع مستلزمات المدارس بسعر الجملة.



تنظم المعرض، غرفة القاهرة التجارية بالتعاون مع وزارتي التموين والتجارة الداخلية والصناعة، ويستهدف الأسر من محدودي الدخل، ومن المقرر أن يشارك فيه هذا العام 200 شركة، ولن تقل قيمة التخفيضات عن 30%.

