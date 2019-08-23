غدًا.. لجنة إدارة اتحاد الكرة تعقد أولى اجتماعاتها

تعقد لجنة إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعها الأول في الساعة الواحدة ظهر غد السبت، برئاسة عمرو الجنايني، بالمقر الرئيسي للاتحاد.



ومن المقرر أن يبدأ الاتحاد في استقبال وسائل الإعلام اعتبارًا من الثانية والنصف بعد الظهر في قاعة المؤتمرات الصحفية تمهيدًا لعقد مؤتمر صحفي لتقديم اللجنة، وإعلان ما تم التوصل إليه خلال الاجتماع من قرارات.



وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد اعتمد تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة اتحاد الكرة بعد استقالة مجلس الإدارة السابق، حيث يرأس الجنايني اللجنة، وتضم جمال محمد علي نائبا وفي العضوية محمد فضل وسحر عبدالحق والسيد راضي.