علي مسعود: الاقتصاد المصري من أسرع الأقتصاديات نموًا (فيديو)
الجمعة 23/أغسطس/2019 - 03:30 م
ياسمين عباسطباعة
قال الدكتور علي مسعود، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة بني سويف، إن تقرير مؤسسة هارفارد عن مصر وإشادتها بالنمو المتسارع للاقتصاد المصري بمعدل 6.8% عام 2027، يعتبر انعكاسًا ومؤشرًا واضحًا حول نجاح الجزء الأول من برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
وأضاف "مسعود"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على الفضائية الأولى المصرية، أن نجاح البرنامج الاقتصادي المصري عمل على تحقيق استقرار الأسعار، واستقرار في أسواق المال، مشيرًا إلى أن هناك تغييرات هيكلية فيما يتعلق بتحسين وتغيير مناخ بيئة الأعمال في مصر.
وأشار "مسعود"، إلى أن الدولة المصرية بذلت جهودًا داخلية وخارجية كثيرة لإنجاح برنامج الإصلاح، فعلى المستوى الداخلي اهتمت مصر بمشاريع الطرق، وتنمية شبكة المرافق، إضافة إلى الاهتمام بمصادر الطاقة، ووضع خرائط وقوانين استثمارية جديدة.
ولفت "مسعود"، إلى أنه من الناحية الخارجية قامت مصر بعمل اتفاقيات وتبادلات تجارية واقتصادية مع دول أجنبية، وأصبحت مركز للتجارة في الشرق الأوسط وإفريقيا. اضغط
وأضاف "مسعود"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على الفضائية الأولى المصرية، أن نجاح البرنامج الاقتصادي المصري عمل على تحقيق استقرار الأسعار، واستقرار في أسواق المال، مشيرًا إلى أن هناك تغييرات هيكلية فيما يتعلق بتحسين وتغيير مناخ بيئة الأعمال في مصر.
وأشار "مسعود"، إلى أن الدولة المصرية بذلت جهودًا داخلية وخارجية كثيرة لإنجاح برنامج الإصلاح، فعلى المستوى الداخلي اهتمت مصر بمشاريع الطرق، وتنمية شبكة المرافق، إضافة إلى الاهتمام بمصادر الطاقة، ووضع خرائط وقوانين استثمارية جديدة.
ولفت "مسعود"، إلى أنه من الناحية الخارجية قامت مصر بعمل اتفاقيات وتبادلات تجارية واقتصادية مع دول أجنبية، وأصبحت مركز للتجارة في الشرق الأوسط وإفريقيا. اضغط