فورين بوليسي: سياسة الضغط الأمريكية على إيران أدت إلى عزلتها

قالت مجلة فورين بوليسي، الأمريكية، اليوم الجمعة، إن نظام سياسة الضغوطات الأمريكية على إيران أدت الي تجريم الاقتصاد الإيراني، حيث إن الاستراتيجية الأمريكية تعتمد على وضع اقتصاد إيران لعزلة دائمة.



وأشارت المجلة في تقريرها، إلي أن إدارج الحرس الثوري الإيراني، كمنظمة إرهابية أجنبية خلال الفترة الماضية ساعد في تحجيم الأساليب الإيرانية العدائية في المنطقة، حيث إن الحرس الثوري الإيراني يمارس السيطرة على الاقتصاد الإيراني بأكمله.



فيما أثمر هذا الجهد أيضًا جهود الولايات المتحدة الأمريكية للاستيلاء على ناقلة النفط جريس1 بموجب بعض قوانين المصادرة الجنائية الفيدرالية، ولولا أن سلطات جبل طارق منعت واشنطن من الاستيلاء على الناقلة كان قد تم تجريم الاقتصاد الإيراني فعليًا.



وذكرت الصحيفة إلى أن الضغوط من الدول المجاورة على واشنطن برفع العقوبات على إيران، أو الرجوع إلى الاتفاق النووي لن تجدي نفعًا ولا تغير من سياسة الولايات المتحدة الأمريكية على إيران.