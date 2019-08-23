رئيس وزراء الهند يبحث مع نظيره الفرنسي القضايا الثنائية

بحث رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الجمعة، مع نظيره الفرنسي إدوارد فيليب القضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين؛ وسبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بينهما.



وقال مودي - في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) نقلتها قناة "إن. دي. تي. في" الهندية - إنه التقى بنظيره الفرنسي حيث أجريا مناقشات شاملة حول العلاقات الهندية - الفرنسية.



ويقوم رئيس الوزراء الهندي بزيارة فرنسا حاليا والتي تعد المحطة الأولى في إطار جولة خارجية تشمل ثلاث دول.