رئيس وزراء الهند يبحث مع نظيره الفرنسي القضايا الثنائية
الجمعة 23/أغسطس/2019 - 02:33 م
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بحث رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الجمعة، مع نظيره الفرنسي إدوارد فيليب القضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين؛ وسبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بينهما.
وقال مودي - في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) نقلتها قناة "إن. دي. تي. في" الهندية - إنه التقى بنظيره الفرنسي حيث أجريا مناقشات شاملة حول العلاقات الهندية - الفرنسية.
ويقوم رئيس الوزراء الهندي بزيارة فرنسا حاليا والتي تعد المحطة الأولى في إطار جولة خارجية تشمل ثلاث دول.
وقال مودي - في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) نقلتها قناة "إن. دي. تي. في" الهندية - إنه التقى بنظيره الفرنسي حيث أجريا مناقشات شاملة حول العلاقات الهندية - الفرنسية.
ويقوم رئيس الوزراء الهندي بزيارة فرنسا حاليا والتي تعد المحطة الأولى في إطار جولة خارجية تشمل ثلاث دول.