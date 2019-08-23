تعرّف على موعد انتهاء فصل الصيف

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن فصل الصيف مستمر حتى يوم 23 سبتمبر، لافتة إلى أن هناك ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة بمعدل درجتين اعتبارا من الغد.



وأضافت "شاكر"، عبر مداخلة هاتفية بفضائية النيل للأخبار، أن ارتفاع الحرارة مستمر حتى منتصف الأسبوع، مشيرًا إلى أن الطقس في الساحل الشمالي من أفضل الأجواء الآن.



وأوضحت "شاكر"، أن الرياح ستكون معتدلة على معظم المناطق، وستنشط على جنوب سيناء.