الآن بث مباشر مباراة Aston villa vs Everton

أستون فيلا الذي يضم نجم منتخب مصر "المحمدي وتريزيجيه، ويحتضن اللقاء ملعب "فيلا بارك"، في برمنجهام، في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، ضمن إطار الجولة الثالثة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".



ومن المنتظر أن تذاع المباراة حصريًا عبر قنوات beIN SPORTS HD 2



وتعرض أستون فيلا للخسارة في أولى مباراتين، حيث يسعى الفريق لتحقيق الفوز لعدم الدخول في دوامة الهبوط مبكرًا.



