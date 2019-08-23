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عالم

السعودية: وصول 324 ألفًا و522 حاجًا إلى المدينة المنورة

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 02:20 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
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ذكرت لجنة الحج والزيارة بالمدينة المنورة بأن إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة بعد أدائهم مناسك الحج بلغ 324 ألفًا و522 حاجًا، وفقًا للإحصائية اليومية لحركة قدوم ومغادرة الحجاج التي تصدرها اللجنة.

وبينت اللجنة- في تقرير لها أوردته وكالة الأنباء السعودية اليوم الجمعة- حركة قدوم ومغادرة الحجاج، حيث غادر 172 ألفًا و155 حاجًا المدينة المنورة في طريقهم إلى بلدانهم خلال الأيام الماضية عبر المنافذ الجوية والبرية، في حين بلغ إجمالي الحجاج المتبقين في المدينة المنورة أمس 152 ألفًا و349 حاجًا.
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