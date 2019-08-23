تردد قناة bein sports 2 الناقلة لمباراة أستون فيلا ضد ايفرتون

ينتظر الكثير من عشاق الكرة الإنجليزية في العالم ومصر خاصة مباراة إيفرتون على نظيره الإنجليزي أستون فيلا الذي يضم نجم منتخب مصر "المحمدي وتريزيجيه، ويحتضن اللقاء ملعب "فيلا بارك"، في برمنجهام، في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، ضمن إطار الجولة الثالثة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".



ومن المنتظر أن تذاع المباراة حصريًا عبر قنوات beIN SPORTS HD 2

وتعرض أستون فيلا للخسارة في أولى مباراتين، حيث يسعى الفريق لتحقيق الفوز لعدم الدخول في دوامة الهبوط مبكرًا.





أستون فيلا Vs إيفرتون.

البطولة: الدوري الانجليزي (الأسبوع 3).

القنوات الناقلة: بي ان سبورت 2.

الملعب: فيلا بارك.

المعلق: أحمد البلوشي.



موعد المباراة:

10:00 مساءً بتوقيت السعودية.

9:00 مساءً بتوقيت مصر.

10:00 مساءً بتوقيت فلسطين.

10:00 مساءً بتوقيت الأردن.

10:00 مساءً بتوقيت سوريا.

10:00 مساءً بتوقيت لبنان.

10:00 مساءً بتوقيت العراق.

9:00 مساءً بتوقيت السودان.

10:00 مساءً بتوقيت اليمن.

9:00 مساءً بتوقيت ليبيا.

8:00 مساءً بتوقيت تونس.

8:00 مساءً بتوقيت الجزائر.

8:00 مساءً بتوقيت المغرب.

11:00 مساءً بتوقيت الإمارات.

10:00 مساءً بتوقيت البحرين.

11:00 مساءً بتوقيت سلطنة عُمان.

10:00 مساءً بتوقيت الكويت.

10:00 مساءً بتوقيت قطر.

7:00 مساءً بتوقيت موريتانيا.

10:00 مساءً بتوقيت جزر القمر.

7:00 مساءً بتوقيت غرينتش GMT.