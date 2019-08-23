اندلاع حريق في منطقة "نوتينج هيل" غرب لندن

أعلنت فرقة إطفاء العاصمة البريطانية لندن، اليوم الجمعة، أنه تم استدعاء 10 سيارات إطفاء ونحو 70 رجل إطفاء بشأن بلاغات عن اندلاع حريق في منطقة "نوتينج هيل" بغرب لندن.



وذكرت قناة «سكاي نيوز» البريطانية أن فرقة إطفاء لندن تتعامل مع حريق اندلع في شرفة بالطابق 12 في مبنى في "نوتينج هيل" بغرب لندن.