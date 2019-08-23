نجاح أول رحلة اختبارية لطائرة إيرباص A220 – 300 التي تتسلمها مصر

أعلنت شركة إيرباص اليوم الجمعة، عن نجاح أول رحلة اختبارية لأول طائرة تابعة لشركة مصر للطيران من طراز "A220 – 300 " المقرر تسليمها خلال الأسابيع المقبلة، وذلك في خط التجميع النهائي للطائرات في ميريبل في كندا.



وأوضح بيان لشركة مصر للطيران اليوم الجمعة، أن هذه تعد الطائرة الأولى من أصل 12 طائرة من طراز A220 المقرر تسلميها لشركة مصر للطيران، ويوفر هذا الطراز للمسافرين الراحة القصوى أثناء الرحلة وذلك من خلال تصميمها المبتكر في المقصورة المؤلفة من 134 مقعدًا تعد الأوسع في الدرجة الاقتصادية بالمقارنة مع غيرها من الطائرات ضمن فئة الممر الواحد وتتمتع الطائرة بنوافذ كبيرة لتوفير المزيد من الضوء الطبيعي للمقصورة.



وستدخل الطائرة بعد هذه الرحلة في المرحلة النهائية من التجميع قبل تسليمها في الموعد المحدد.



ويتميز طراز A220 بكفاءة عالية في استهلاك الوقود وراحة عالية للركاب من خلال هيكل الطائرة العريض كما يجمع الطراز A220 بين أحدث التقنيات المتقدمة لتوفير ديناميكية هوائية عالية، والمواد عالية الجودة، بالإضافة إلى أحدث محركات توربوفان لشركة "برات آند ويتني" من طراز PW1500G، حيث تعمل هذه المحركات على توفير حرق وقود بنسبة 20٪ على الأقل لكل مقعد مقارنة بطائرات الجيل السابق.



يذكر أن إيرباص قد سلمت أكثر من 80 طائرة من طراز A220 لـ5 شركات طيران إقليمية وعابرة للقارات في كل من آسيا وأمريكا وإفريقيا وأوروبا، الأمر الذي يبرهن على القدرة الكبيرة الذي يقدمه هذا الطراز الجديد من طائرات. إيرباص.