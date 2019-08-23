قامت أجهزة مديرية أمن القاهرة بتوجيه حملات مُكبرة بعدد من المناطق والميادين والمحاور المرورية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية لمواجهة كل صور الخروج عن القانون، والعمل على تفعيل التواجد الأمنى بكل الطرق.



وأسفرت جهودها فى مجال الإشغالات والمرافق تنفيذ "825" قرار إزالة إدارية وتحرير ("155" محضر إشغال طريق –"83" محضر إدارة بدون ترخيص – "51" محضر تلوث بيئة – "45" محضر بائع متجول – "2" محضر عدم شهادة صحية) وضبط ("7" عربات يد لبيع الفاكهة وفاترينة مأكولات - 4 مركبات "توك توك" – "9" عربات كارو).



وتنفيذ (2) حالة غلق إدارى، إزالة ("4" لافتات إعلانات – "2" غرزة شاى– "3" إستكمال أعمال إزالة).



وفى مجال المخالفات المرورية عن ضبط المخالفات الآتية ( "10" طمس اللوحات – "31" الإنتظار فى الممنوع – "24" تعطيل حركة المرور – "23" ملصقات ومعلقات – "143" متنوعة – "100" مخالفة شروط التراخيص – "5" حظر سير النقل – "23" سير بدون رخصة قيادة – "17" بدون رخصة تسيير – "87" تلوث بيئة "إنبعاث أدخنة"– "96" أمن ومتانة – "11" دراجة نارية – "7" مركبات متنوعة – "1954" مخالفة "الكلابش" – "3855" مخالفة مرورية متنوعة – "51" تصالح).



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات لضبط كل صور المخالفات.

