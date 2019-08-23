الدوما يطلب من أجهزة الدولة تقديم معلومات حول التدخل الخارجي في الشأن الروسي

أعلن رئيس لجنة مجلس الدوما الروسي التحقيق في التدخل الخارجي بشئون روسيا، فاسيلي بيسكاريوف، أن اللجنة أرسلت استفسارات إلى جميع أجهزة إنفاذ القانون والهيئات الحكومية الروسية تطلب فيها تقديم معلومات عن حالات التدخل في الشأن الروسي.



وقال بيسكاريوف - خلال الاجتماع الأول للجنة، اليوم الجمعة: "أرسلنا طلبات إلى جميع وكالات إنفاذ القانون الروسية والهيئات الحكومية بغية توفير المعلومات المتاحة لديها عن هذا الموضوع ".



وأضاف أن "اللجنة تنوي دعوة الخبراء الروس وممثلي وسائل الإعلام الأجنبية لحضور اجتماعات ستحدد لاحقا".



وكانت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قد أعلنت - في وقت سابق - أن الخارجية الروسية ستقدم لقيادة الولايات المتحدة وألمانيا بيانات توضح كيفية تدخل موظفيها الدبلوماسيين ووسائل الإعلام في الشئون الداخلية لروسيا عند الإبلاغ عن المسيرات غير المرخصة في موسكو.



يُذكر أن مجلس الدوما الروسي وافق الاثنين الماضي على تشكيل لجنة للتحقيق في التدخل الخارجي في الشأن الروسي، مكونة من 12 نائبا ويرأسها فاسيلي بيسكاريف، رئيس لجنة الدوما للأمن ومكافحة الفساد.