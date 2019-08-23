ناشونال إنتريست: النزاع الأمريكي - الإيراني قد يطيح بـ"الملالي" قريبًا

نشرت صحيفة ناشونال إنتريست، اليوم الجمعة، تقريرًا حول النزاع الأمريكي الإيراني، منوهة بأن تلك الأزمة من الممكن أن تطيح بالنظام الإيراني الحالي في القريب العاجل.



وذكرت الصحيفة في تقريرها، أن تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران من الممكن أن نشهد أنفاس الموت في إيران.



وأفادت الصحيفة بأن إيران والولايات المتحدة تقترب من النزاع المباشر كما كانت منذ ثلاثة عقود في عام 1988، والتي كانت في ذلك الوقت أكبر مشاركة بحرية سطحية منذ الحرب العالمية الثانية.



وتتصاعد حدة التوترات بين الطرفين، منذ الانسحاب الامريكي من الاتفاق النووي في العام الماضي، وفي حينها قدم وزير الخارجية الأمريكي وثيقة إلى إيران بها 12 طلبًا لاتفاق نووي جديد مع واشنطن، إلا أن طهران رفضت المطالب.