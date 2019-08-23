إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين بالبحيرة

أصيب 5 أشخاص إثر حادث وقوع تصادم بين سيارتين نصف نقل بجوار العزبة الحمرا طريق أبوالمطامير بمحافظة البحيرة.



البداية، تلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة أبوالمطامير يفيد بحادث تصادم بين سيارتين بجوار العزبة الحمرا طريق أبوالمطامير.



وعلى الفور انتقل المقدم أحمد سمير رئيس مباحث مركز شرطة أبو المطامير وبالفحص تبين حدوث تصادم بالطريق أبو المطامير أسفر عن إصابة كل من " مقبولة الصافى عوض"٦٠ سنة جرح قطعى بالرأس، "محمود الصافى عوض "٥٠ سنة اشتباه كسر وكدمة بالذراع الأيسر "فتحية عبدالهادى عبدالهادى"٦٠ سنة اشتباه كسر بالذراع الأيسر "رجب محمد عرفة" ٧٦ سنة كسر بالذراع الأيسر وكدمات متفرقة بالجسم "صبحى على سليمان" ٤٠ سنة وكدمة بالصدر.



وتم نقل المصابين لمستشفى أبوالمطامير المركزى لتلقى العلاج.