إسلام بيومى: تخفيضات كبيرة بأسعار إصدارات معرض كتاب مطروح

قال إسلام بيؤمي، مدير إدارة المعارض بالهيئة العامة للكتاب، إن معرض مطروح للكتاب، يقدم تخفيضات كبيرة على الإصدارات، تشجيعًا على اقتناء الكتب، والقراءة، فضلًا عن تقديم الهيئة العامة كتبًا بأسعار رمزية، مضيفًا أن المعرض يرافقه برنامج فنى، وشهد إقبالًا كبيرًا من الجمهورمنذ افتتاحه.



افتتح الدكتور أحمد عواض، رئيس هيئة قصور الثقافة، والمحاسب محمد أبو غنيمة، سكرتير عام محافظة مطروح، وإسلام بيومي، مدير المعارض بالهيئة العامة للكتاب، مساء أمس الخميس، معرض الكتاب الأول بمرسى مطروح، والذي يقام بالتعاون مع هيئة الكتاب برئاسة د. هيثم الحاج على، ويستمر حتى ٣١ أغسطس الجارى.



يشارك في المعرض جميع قطاعات وزارة الثقافة، مثل هيئة قصور الثقافة، ودار الكتب، والمركز القومى للترجمة، كما تشارك دار المعارف.



يأتى المعرض فى إطار إعلان وزيرة الثقافة، مطروح عاصمة للثقافة لعام ٢٠١٩، من خلال خطة لإقامة معارض الكتاب بالمحافظات، وإتاحة الكتاب بأسعار مناسبة لجميع أفراد المجتمع.



يضم المعرض أحدث إصدارات هيئة الكتاب فى مختلف المجالات والسلاسل التى تصدرها الهيئة بتخفيضات كبيرة، بالإضافة إلى كتب الأطفال وكتب مكتبة الأسرة بأحدث إصداراتها.