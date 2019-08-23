تعرف على أنشطة مديرية الزراعة بكفر الشيخ خلال أسبوع

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة كفر الشيخ، بإشراف المهندس محمد السيد عبدالله، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، عن أنشطة المديرية خلال الأسبوع الماضي.



وذكر بيان صادر عن مديرية الزراعة بكفر الشيخ، اليوم الجمعة، أنه قد تم تنظيم دورة تدريبية عن محصول القطن بمركز بيلا يوم 18 أغسطس، كما تم تنظيم دورة تدريبية عن محصول القطن بمركز الحامول يوم 19 أغسطس، وتنظيم دورة تدريبية عن محصول القطن بمركز مطوبس يوم 20 أغسطس، وتنظيم دورة تدريبية عن محصول القطن بمركزى سيدى سالم والرياض يوم 21 أغسطس، ودورة تدريبية عن محصول القطن بمركز كفر الشيخ يوم 22 أغسطس.



وأضاف البيان أنه تم المرور مع الحملة القومية لمحصول الذرة بمركز دسوق يوم 19 أغسطس، والمرور مع الحملة القومية لمحصول الذرة بمركز قلين يوم 20 أغسطس، كما تم المرور مع الحملة القومية لمحصول الذرة بمركز كفر الشيخ يوم 21 أغسطس، والمرور مع الحملة القومية لمحصول الذرة بمركز قلين يوم 22 أغسطس، وتم تنظيم يوم حقل لترشيد مياه الرى عن محصول الأرز بمركز قلين يومي 21 و22 أغسطس.



وأوضح بيان مديرية الزراعة بكفر الشيخ، أنه تم توزيع أسمدة في جميع قطاعات الزراعة بالمحافظة يوريا 42627 طنا، ونترات 18809 أطنان حتى يوم 20 أغسطس، كما تمت إزالة التعدي على الأرض الزراعية في جميع قطاعات المحافظة الزراعية لعدد 66 حالة على مساحة أكثر من عدد 3 أفدنة زراعية في المدة من 9 أغسطس حتى 17 أغسطس، وتم حصاد صيفي موسم 2019 في جميع قطاعات المحافظة الزراعية "أرز 9389 فدانًا، وذرة 6785 فدانًا" حتى يوم 21 أغسطس، بالإضافة إلى تدوير قش الأرز على مستوى قطاعات المحافظة الزراعية "كبس 7578 طنا، وفرم 1290 طنًا، وتشوين 9720 طنًا" حتى يوم 21 أغسطس.



وتابع البيان أنه تمت مكافحة 235760 فدان آفات أولى للقطن من "التربس، والمن، والأكاروس، والجاسيد، والقارضة، والحفار، واللطع، والفاكس الحديث"، كما تم عمل رش وقائى أول، ورش وقائى ثانى، ورش وقائى ثالث، ورش وقائى رابع، هذا العام على مستوى قطاعات الزراعة بالمحافظة حتى يوم 22 أغسطس، وتمت مكافحة 84625 فدانًا للأرز من "الديدان الدموية، والريم، والتبقع البنى، واللفحة، والثاقبات"، هذا العام على مستوى قطاعات الزراعة بالمحافظة حتى يوم 22 أغسطس، كما تم مكافحة 20839 فدان للذرة من "دودة ورقة القطن، والمن، والثاقبات"، هذا العام على مستوى قطاعات الزراعة بالمحافظة حتى يوم 22 أغسطس، فضلًا عن تطهير على مستوى قطاعات المحافظة الزراعية المراوى أكثر من 12 كيلو متر، والمصارف لأكثر من 7 كيلو متر، حتى يوم 22 أغسطس، ولمدة أسبوع.