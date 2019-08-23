"فوقي" يطالب بسرعة إصدار لائحة قانون الجمعيات الأهلية الجديد

طالب أحمد فوقي، رئيس مؤسسة مصر للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، بسرعة إصدار لائحة القانون الجديد، مضيفا "حتى لا نقع في موقف القانون السابق، كذلك البند المتعلق بمصروفات التأسيس أن تحدد اللائحة ذلك، وأن يكون الحد الأدنى وليس الأقصى لتأسيس جمعية أهلية".



وأشار فوقي، لـ"الدستور"، إلى أنه ضمن الأوراق المطلوبة لتأسيس جمعية، صحيفة الحالة جنائية وإقرار بأن المؤسس ليس ضمن قوائم الإرهابين، متابعًا: "فالإقرار يحتاج لتوضيح من هي الجهة المختصة التي تعطي الإقرار، وهل هيكون ذلك تنسيق بين وزارتي التضامن والداخلية، فهناك بعض الأمور متعلقة بالقانون تحتاج اللائحة لتفسيرها وإزالة الخلافات".



وأكد فوقي أن القانون مرضي للمنظمات والجمعيات الأهلية بشكل كامل.