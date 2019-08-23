"سباحة مصر" تضيف ذهبية وفضية بدورة الألعاب الإفريقية بالمغرب

توج البطل المصري عبدالرحمن سامح بالميدالية الذهبية ضمن منافسات السباحة 50 متر فراشة بدورة الألعاب الإفريقية، والمقامة حاليا بالمغرب.



وفاز زميله علي خلف الله بالميدالية الفضية ضمن منافسات الوزن ذاته.



وتواصل البعثة المصرية صدارتها لجدول ترتيب الميداليات في دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليًا في المغرب، فبعد انتهاء منافسات أمس الخميس نجحت البعثة المصرية في رفع عدد ميدالياتها بدورة الألعاب الإفريقية إلى 50 ميدالية (14 ذهبية، و20 فضية، و16 برونزية)، لتحتفظ مصر بصدارة جدول ترتيب الميداليات في الدورة الأفريقية.



يأتي في المركز الثاني بجدول الترتيب، جنوب إفريقيا برصيد 27 ميدالية (12 ذهبية، و9 فضيات، و6 برونزيات)، فيما تحتل الجزائر المركز الثالث برصيد 30 ميدالية بواقع (10 ذهبيات، و8 فضيات، و12 برونزية)، ثم المغرب في المركز الرابع برصيد 27 ميدالية (8 ذهبيات، و9 فضيات، و10 برونزيات).