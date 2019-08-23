إزالات لـ25 حالة تعدٍ على أراض زراعية بـ3 مراكز بأسيوط

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسيوط، بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف تمكنت خلالها من تنفيذ إزالة 25 حالة تعدٍ على أراض زراعية خلال حملات بمراكز ساحل سليم ومنفلوط والبداري.



وكان سكرتير مساعد محافظة أسيوط، المهندس نبيل الطيبى، قد شدد على رؤساء المراكز والمدن وجميع الأجهزة المعنية للحفاظ على الرقعة الزراعية عن طريق شن حملات دورية لإزالة كل التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف.



وقال سكرتير مساعد محافظة أسيوط، إنه تم تنفيذ حملات بقرى مراكز ساحل سليم ومنفلوط والبداري بالتنسيق مع مديرية الأمن وشملت إزالة أسوار وتشوينات وأعمال بناء بسيطة حيث تم تنفيذ إزالات لـ25 حالة تعد علي أراض زراعية، مؤكدًا اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين وكل من تسول له نفسه التعدي على الرقعة الزراعية دون تهاون أو تقاعس.