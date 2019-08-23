"هواوي" تعلن استعدادها للعمل مع القيود الأمريكية

أعلنت "هواوي" استعدادها التام للعيش والعمل في ظل قيود تجارية أمريكية، مضيفة أن أنشطتها لم تتأثر بقرار واشنطن الصادر هذا الأسبوع بتمديد مهلة تسمح لها بشراء إمدادات من شركات أمريكية.



وأدلى نائب رئيس مجلس إدارة "هواوي"، إريك شو، بتلك التصريحات في مؤتمر صحفي اليوم للإعلان عن رقائق جديدة للذكاء الصناعي في مقر الشركة بمدينة شنجن الصينية.



وتعد شركة "هواوي" محورًا رئيسيًا في الحرب التجارية بين بكين وواشنطن التي أدرجت العملاق الصيني في قائمتها السوداء في مايو الماضي بذريعة وجود مخاطر على الأمن القومي الأمريكي، حيث تتهمها واشنطن بالتجسس، وهو ما تنفيه الشركة الصينية.