تفاصيل مسلسل "بنت القبايل" لسمية الخشاب

يواصل المخرج حسني صالح حاليا جلسات العمل واستكمال باقي طاقم عمل مسلسله الجديد "بنت القبايل"، الذي من المنتظر أن يبدأ تصويره قريبًا.



حسني اختار حتى الآن لبطولة مسلسله عددا كبيرا من الفنانين، من ضمنهم سمية الخشاب وعمرو عبدالجليل ونبيل الحلفاوى وباسم سمرة ومريم حليم ومحمود عبدالمغنى وأنوشكا وياسمين جمال ومدحت تيخة وبهاء ثروت ومحمود الجابرى وسميرة عبدالعزيز.



العمل من تأليف الكاتب شاذلى فرح، وأشعار الراحل الكبير عبدالرحمن الابنودى، وغناء مدحت صالح وياسمين على، وموسيقى تصويرية للموسيقار عمرو إسماعيل.



يذكر أن لحسني صالح العديد من الأعمال الناجحة، مثل: الرحايا وشيخ العرب همام ووادي الملوك وخلف الله والوسواس وخط ساخن.