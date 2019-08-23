الصحف الإيطالية تنشغل بعقبات يوفنتوس وجنون ريبيري

ركزت الصحف الإيطالية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، على العقبات التي يعاني منها يوفنتوس قبل بداية الموسم الجديد.



وعنونت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت "الميركاتو، الخطة هي وجود فرضية التبادل مع ديبالا.. يوفنتوس من أجل إيكاردي".



وأضافت "المهاجم الأرجنتيني يتجاهل إنذار نابولي، والبيانكونيري يقوم بالتجهيز للهجوم الأخير".



وتابع "المغادرون عن يوفنتوس هم ماندزوكيتش وروجاني وماتويدي وإيمري كان وبنتانكور".



فيما عنونت صحيفة كوريري ديللو سبورت "إعاقة البداية ليوفنتوس، من اللاعبين الزائدين عن الحاجة إلى ساري الذي سيغيب عن بارما ونابولي".



وأضافت "ماندزوكيتش وإيمري كان وماتويدي لا يستطيعون إيجاد فريق جديد، وباريس سان جيرمان يراقب البوسني بيانيتش".



وتابعت "15 ألف قلب من أجل فرانك ريبيري، فلورنسا في حالة جنون باللاعب الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا".



وقالت صحيفة توتو سبورت "ساري يشعر بالتحسن، لكنه لن يتمكن من قيادة اليوفي أمام بارما ونابولي".



وأضافت "إيكاردي، احسم قرارك.. دي لورينتيس في مقاطعة إسكيا، وهناك واندا نارا زوجة ووكيلة أعمال المهاجم الأرجنتيني".



ونوهت "ريبيري.. أكثر من 15 ألف مشجع لفيورنتينا في استاد أرتيميو فرانكي خلال تقديم اللاعب الفرنسي".