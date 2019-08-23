ضبط 11 قضية بث فضائيات دون ترخيص

شنت الأجهزة الأمنية عدة حملات مكبرة لتحقيق الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج عن القانون، ومواجهة البلطجة.



أسفرت جهودها، خلال 24 ساعة، عن ضبط 11 قضية (مصنفات سمعية وبصرية، بث فضائيات).



يأتي ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.