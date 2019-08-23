"الأموال العامة" تضبط 6 قضايا خلال 24 ساعة

شنت الأجهزة الأمنية عدة حملات مكبرة لتحقيق الأمن، ومواجهة كافة أشكال الخروج عن القانون، ومواجهة البلطجة.



وأسفرت جهودها، خلال 24 ساعة، فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالى والإدارى، والجرائم التى تؤثر سلبًا على المناخ الاستثمارى فى البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفى عن ضبط "6" قضايا متنوعة.



يأتي ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.