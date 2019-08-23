ضبط 187 قضية تهرب ضريبي

شنت الأجهزة الأمنية عدة حملات مكبرة لتحقيق الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج عن القانون، ومواجهة البلطجة.



وأسفرت جهودها، خلال 24 ساعة، عن ضبط "187" قضية فى مجال "الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهى، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".



يأتي ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.