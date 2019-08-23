صدر مؤخرًا عن دار ومكتبة شهريار كتاب بعنوان "الفكر الاعتزالي بين السياسة والدين والفلسفة"، من تأليف الباحث العراقي عبدالكريم يحيي الزيباري، وبحسب الناشر: ينطلق هذا الكتاب من تحقيب أفكار المعتزلة المتأرجحة بين الفلسفة والدين إلى أربعة أطوار فكرية في أربع حقب زمنية. وقراءة إسهام المنتج الفكري للمعتزلة في كل حقبة ودورها في الصراع السياسي الإسلامي هذا الصراع الذي لم ينفصل فيه السياسي عن الديني والفكري والاجتماعي منذ مقتل عثمان حتى يومنا.



واستمرت محاولات المعتزلة تحديدًا في تعطيل وتفنيد العقل الشمولي وتفعيل العقل التجريدي لتعزيز وحدة الجمهور واستمالته وكسبه كمؤسسة عقلانية بعيدة عن الخرافات والأساطير محاولًا إثبات أن الفكر الاعتزالي ظل سجين العلاقة بين المعتزلة والسلطة يجول جولة ثم يضمحل بزوال دعم السلطة لهم.



إن نقدًا للعقل الاعتزالي هو استشراف للصراع الفكري الحضاري، ونقدٌ للعقل العربي الإسلامي في العصرين الأموي والعباسي، وإن نقدًا كهذا سيتطرق إلى علاقة النخبة بجمهور الناس، وهو بمثابة نقد للعقل العربي الجمعي آنذاك مع التأكيد على أن العقل النخبوي لبعض مثقفي عصرنا الحديث لا يختلف كثيرًا من ناحية تكرار الأخطاء عينها.