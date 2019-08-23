ضبط 1080 قضية مواد بترولية

شنت الأجهزة الأمنية عدة حملات مكبرة لتحقيق الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج عن القانون، ومواجهة البلطجة.



وأسفرت جهودها، خلال 24 ساعة، عن ضبط "1080" قضية تموينية متنوعة، ضبط خلالها (مواد بترولية، أسطوانات بوتاجاز، دقيق مدعم، مخالفات مخابز، سلع تموينية مدعمة، غش غذائى وغير غذائى، مخالفات محلات عامة وشهادات صحية، مخالفة شروط التراخيص، مخالفات فى مجال اللحوم والطيور، سلع مجهولة المصدر، سجائر، أعلاف، ألعاب نارية).



يأتي ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.