شنت الأجهزة الأمنية عدة حملات مكبرة لتحقيق الأمن، ومواجهة كافة أشكال الخروج عن القانون، ومواجهة البلطجة.



وأسفرت جهودها، خلال 24 ساعة، عن ضبط "34" قضية (سرقات عامة، مخدرات، سلاح أبيض، نشل)، وكذا "1057" قضية فى مجال مكافحة الظواهر الاجتماعية السلبية.



يأتي ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.