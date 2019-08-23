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عالم

عودة الآلاف من لاجئي الكونغو الديمقراطية من أنجولا إلى ديارهم

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 12:25 م
جريدة الدستور
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قالت المفوضية العليا لشئون اللاجئين إن ما يقدر بنحو 8500 لاجئ من الكونغو الديمقراطية قد غادروا مستوطنة للاجئين في أنجولا للعودة إلى ديارهم في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك استجابة لتقارير عن تحسن الأمن في بعض أماكنهم الأصلية، واهتمامهم بالعودة في الوقت المناسب لبداية العام الدراسي.

وأفاد المتحدث باسم المفوضية التابعة للأمم المتحدة أندريه ماهيسيتش، في مؤتمر صحفي في جنيف، اليوم الجمعة، بأن أكثر من ألف لاجئ عبروا إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، كما توجه العديد من اللاجئين الآخرين إلى الحدود نحو منطقة كاساى، خاصة بعد أن تعافت كاساى من المصادمات المميتة بين الجماعات المسلحة والقوات الحكومية، والتي نشبت في 2017، وأدت إلى نزوح ما يصل إلى 1.4 مليون شخص من منازلهم، حيث عبر نحو 37 ألفا هربا من العنف إلى أنجولا.

وربط المتحدث عودة اللاجئين من أنجولا إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية بالانتخابات الرئاسية، إضافة إلى المناقشات الأخيرة بين لجان لمسئولين كونغوليين وبين اللاجئين في أماكن اللجوء، حيث أطلعوهم على التحسينات التي طرأت على الوضع الأمني في مقاطعات كاساى.

وقالت مفوضية اللاجئين إنها تشارك حاليا في مناقشات ثلاثية مع أنجولا وجمهورية الكونغو الديمقراطية لوضع آلية للعودة الطوعية الكريمة والمستدامة للاجئين إلى ديارهم، وأشارت إلى أنها ناشدت حكومتي البلدين تجنب المواقف التي قد يتعرض فيها آلاف اللاجئين للخطر بسبب عدم وجود تخطيط مناسب.

وأشارت مفوضية اللاجئين إلى أنه في الوقت الذي تحسن فيه الأمن في منطقة كاساى في الأشهر الأخيرة فإن انعدام الأمن في أماكن أخرى في جمهورية الكونغو الديمقراطية لا يزال قائما، حيث يدفع الآلاف لمغادرة منازلهم في المناطق المضطربة في مقاطعات كيفو الجنوبية وكيفو الشمالية وايتورى بالقرب من الحدود مع أوغندا.
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