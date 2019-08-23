ضبط 3 قضايا حيازة ألعاب نارية

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.



وأسفرت تلك الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط (3) قضايا فى مجال حيازة الألعاب النارية، ضبط خلالها: "3141" قطعة ألعاب نارية مختلفة الأنواع والأحجام، وضبط قضية فى مجال المواد مجهولة المصدر، ضبط خلالها "337" قطعة أدوات كهربائية، "2000" متر أسلاك.



يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية.