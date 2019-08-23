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عالم

يونيسف: مليونا طفل أجبروا على ترك المدارس في غرب ووسط إفريقيا

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 12:22 م
جريدة الدستور
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قالت منظمة يونيسف إن أكثر من 1.9 مليون طفل أجبروا على ترك المدارس في غرب ووسط إفريقيا بسبب تصاعد الهجمات وتهديدات العنف ضد التعليم فى جميع أنحاء المنطقة.

وذكرت المنظمة، في تقرير لها اليوم، أنه حتى يونيو الماضى 2019 كانت قد أغلقت 9272 مدرسة فى بوركينا فاسو والكاميرون وتشاد وجمهورية إفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومالي والنيجر ونيجيريا، وذلك نتيجة لانعدام الأمن، ونوهت المنظمة إلى أن العدد يبلغ ثلاثة أضعاف ما كان عليه الوضع في نهاية عام 2017.

وقالت المنظمة إن وجود التعليم تحت التهديد في غرب ووسط إفريقيا يمثل تحذيرا بأن الاستهداف المتعمد للمدارس والطلاب والمدرسين يكتسح المنطقة بأسرها وبما يحرم الأطفال من حقهم فى التعلم ويتركهم ومجتمعاتهم فى خوف على حياتهم ومستقبلهم.

وأضافت أن انتشار انعدام الأمن في شمال غرب وجنوب غرب الكاميرون خلّف أكثر من 4400 مدرسة مغلقة قسرا، كما تم إغلاق أكثر من ألفي مدرسة في بوركينا فاسو، إلى جانب أكثر من 900 مدرسة في مالي، وذلك أيضا بسبب زيادة العنف في كلا البلدين.

ولفتت المنظمة الدولية إلى أن بوركينا فاسو ومالى والنيجر بمنطقة الساحل الوسطى شهدت زيادة بستة أضعاف في عدد المدارس المغلقة بسبب الهجمات وتهديدات العنف، وذلك فيما يزيد قليلا عن عامين.

وأوضحت أن عدد المدارس المغلقة 512 في أبريل 2017 زاد إلى 3005 مدارس في 2019، مشيرة إلى أن الأزمة في منطقة حوض بحيرة تشاد (الكاميرون وتشاد والنيجر ونيجيريا) ظلت عند نفس المستوى المرتفع تقريبا، حيث تراوح عدد المدارس التي أغلقت ما بين 981 مدرسة و1054 مدرسة، وذلك بين نهاية يونيو 2017 ويونيو 2019.

ودعت يونيسف الحكومات وأطراف النزاع والمجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات متضافرة لوقف الهجمات والتهديدات ضد المدارس والطلاب والمدرسين وغيرهم من موظفي المدارس في غرب ووسط إفريقيا، ودعم التعليم الجيد لكل طفل فى المنطقة.
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