برلمانى يطالب بإدراج المنيا على الخريطة السياحية والاستفادة منها

طالب عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا، النائب إيهاب عبدالعظيم، بإدراج المحافظة على الخريطة السياحية وتنمية السياحة بها، وتعزيز الاستفادة من مواردها فى كل القطاعات والمجالات، خاصة أن المحافظة غنية بالموارد الطبيعية.



وأوضح عبدالعظيم، أن المحافظة غنية بالموارد السياحية المنتشرة فى العديد من المراكز، سواء الدينية أو الفرعونية، والنيلية، ولا بد من الإشارة لهذه المعالم الأثرية فى خريطة مصر السياحية، وإضافتها لها، والعمل على تنمية هذه المعالم، لتحقيق الاستفادة القصوى فى ملف السياحة.



وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن ملف السياحة يشهد اهتمامًا كبيرًا من قبل مؤسسات الدولة، وانعكس ذلك على النشاط الملحوظ فى القطاع، ولا بد أن تمتد يد التطوير والاهتمام لكل المحافظات على مستوى الجمهورية، خاصة تلك الغنية بالمعالم الأثرية، والتى سيكون لها دور فى النهوض بالملف وتشجيع وجذب السائحين.