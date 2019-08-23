بـ"السلطان".. محمد رمضان يستعد لإحياء ثاني حفلاته اليوم

يستعد الفنان محمد رمضان، لإحياء أحدث حفلاته الصيفية بمدينة الساحل الشمالي، وذلك مساء اليوم.



ومن المقرر أن يلقي "رمضان" مجموعة من أبرز أغانيه مثل "الملك" و"نمبر وان" و"السطان"، التي طرحها مساء أمس الخميس.



ويعد هذا الحفل هو الثاني الذي يقيمه رمضان لجمهوره، بعدما أقام مؤخرًا حفلًا بمنطقة التجمع الخامس.



يذكر أن نقابة المهن الموسيقية وافقت على منح التصاريح الخاصة بحفل الفنان محمد رمضان بالساحل الشمالي اليوم الجمعة الموافق الـ23 من أغسطس، بصفته عضوًا بنقابة المهن التمثيلية بعد أن تلقت النقابة خطابًا بالموافقة من الدكتور أشرف زكي، في الوقت الذي تعهد فيه محمد رمضان بالظهور على المسرح بالشكل اللائق بما لا يتعارض مع قواعد النظام العام.