ريال مدريد ينهى استعداداته لمواجهة بلد الوليد

أنهى ريال مدريد، تحضيراته، صباح اليوم الجمعة، لمواجهة بلد الوليد، غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسبانى، على ملعب سانتياجو برنابيو، معقل الميرنجي.



وحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فقد شارك في المران 21 لاعبًا، بينهم حارسا مرمى فقط، وتكمن المشكلة في خط الوسط بعد تعرض الكرواتي لوكا مودريتش للطرد في المباراة الماضية ضد سيلتا فيجو.



وتدرب فيدي فالفيردي مع وجود ضمادة على الركبة اليمنى، حيث تعرض للإصابة خلال مران الأمس، لكن لا يوجد أي قلق حول مشاركته في مباراة الغد.



وفي سياق منفصل، واصل ماركو أسينسيو وإبراهيم دياز وإيدين هازارد ورودريجو تدريباتهم المنفصلة داخل صالة الألعاب الرياضية الخاصة بالنادي، واستكمال رحلة التعافي من إصاباتهم.



وكان ريال مدريد قد افتتح الموسم الحالي، بانتصار على سيلتا فيجو بنتيجة (3-1) في معقل الأخير "بالايدوس".