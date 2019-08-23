أتيليه القاهرة يحيي ذكرى "شهدي نجيب سرور" الأربعين

ينظم أتيليه القاهرة٬ بمقره الكائن بشارع كريم الدولة بوسط البلد٬ احتفالية كبرى لإحياء الذكرى الأربعين٬ للكاتب شهدي نجيب سرور٬ وذلك في السابعة من مساء الثلاثاء 27 أغسطس الجاري.



ويتضمن برنامج الاحتفالية أمسية للشاعر نجيب سرور، يلقيها الفنان عبدالعزيز مخيون، وقراءة من أوراق غير منشورة لنجيب سرور يقدمها محمد شعير، وأغاني من تأليف نجيب سرور ينشدها أحمد إسماعيل، وكلمات احتفالا بحياة شهدي نجيب سرور ووالده بحضور الأخ الأصغر لشهدي "فريد نجيب سرور"، وابنته "دنيا شهدي نجيب سرور"، وأصدقاء ومعارف الفقيدين والعائلة.



يشار إلى أن "شهدي" كان قد رحل عن عالمنا في الثاني عشر من شهر يوليو الماضي٬ بأحد المستشفيات الهندية بعد صراع مع المرض، وهو مترجم وصحفي وشارك في فيلم "سرقات صيفية" للمخرج يسرى نصرالله في العام 1998، واتجه للعمل كمصمم مواقع، وبزغ عمله في التكنولوجيا والتصميم، كما عمل على تطوير المواقع في روسيا.