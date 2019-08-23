تفاصيل عرض برشلونة الجديد لنيمار

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الجمعة، عن تفاصيل العرض الجديد الذي ينوي برشلونة تقديمه إلى باريس سان جيرمان، من أجل ضم البرازيلي نيمار دا سيلفا.



ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن الإنذار الذي تلقاه برشلونة لتسريع حسم الصفقة جاء من نيمار، وليس من سان جيرمان الذي لا يعقد اتصالات مع البارسا.



ويريد نيمار أن يحدد مصيره سريعًا، ويعلم النادي الذي سيلعب معه في الموسم الحالي.



وأشارت الصحيفة إلى أن العرض الجديد الذي سيقدمه برشلونة لسان جيرمان ينص على ضم نيمار لمدة موسمين على سبيل الإعارة، مع وضع بند غير إلزامي بأحقية الشراء في الصيف المقبل مقابل 120 مليون يورو، وآخر إلزامي بضم اللاعب البرازيلي في صيف 2021 مقابل 170 مليون يورو.



ويشدد برشلونة على أن عثمان ديمبلي ونيلسون سيميدو لا يريدان الدخول ضمن صفقة عودة نيمار إلى "كامب نو".