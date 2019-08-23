كيف تخففين من احمرار البشرة في الصيف؟

تحمر البشرة وتلتهب بشكل كبير خلال فصل الصيف، نتيجة الأجواء الحارة والعوامل الخارجية من أشعة الشمس، ويقدم "الدستور" مجموعة من النصائح مع خبيرة التجميل "فيرونيكا السعدي" للتخفيف من احمرار والتهابات البشرة.



- الشاي الأخضر:

يستطيع الشاي الأخضر تخفيف الاحمرار والتهاب الجلد بمجرد وضع ظرف شاي مبلول ومبرد في الثلاجة على المكان المتضرر لمدة 10 دقائق، قبل أن تشطف البشرة بالماء الفاتر، لأنه غني بمضادات الأكسدة.



- الشوفان:

الشوفان من العناصر الطبيعية الأشهر في مجال تخفيف احمرار البشرة والالتهابات المصاحبة لها، لأنه يعمل على توازن الرقم الهيدروجيني، وغني بخصائص مضادة للالتهابات.. يتم تحضير عجينة متماسكة مكونة من ملعقتي شوفان والقليل من الماء، وتوضع على البشرة لمدة ربع أو ثلث ساعة، وتغسل البشرة بالماء الفاتر.



- مكعبات الثلج:

توضع بعض مكعبات الثلج في منشفة رقيقة ويفرك بها مكان الإحمرار بلطف 3 مرات كل 10 دقائق، حيث تعمل درجات الحرارة الباردة على تعاقد الأوعية الدموية، وتقليل الالتهاب، وقتل البكتيريا مما يساعد على تخفيف الاحمرار.



- الخيار:

يحافظ الخيار على رطوبة البشرة من خلال الفيتامينات والمعادن المليئة بالماء، التي تشكل أهم مكوناته، ولهذا يمكن لثمرة واحدة منه أن تخفف من حدة تهيج واحمرار الجلد، فقط تبرد شرائح الخيار في الثلاجة ثم توزع على الجلد.



- الألوفيرا "الصبار":

يقلل الألوفيرا من تهيج البشرة، لأنه يحتوي على مضادات للالتهابات، ينصح باستخدامه للتخلص من الاحمرار.. يتم أخذ هلام الصبار وتمريره على المكان المتضرر من الجلد وتركه حتى يجف قبل أن يشطف بالماء الفاتر.