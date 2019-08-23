ضبط 200 قضية مخالفات مخابز

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.



أسفرت تلك الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط (697) قضية فى مجال (المحلات العامة، الشهادات الصحية، عدم وجود تراخيص) وضبط (200) قضية فى مجال مخالفات المخابز.



يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية.