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سياسي

"الحرية" يواصل فعالياته بمناقشات حول أهمية دور القيادات المحلية

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 12:13 م
جريدة الدستور
عائشة حسن
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يواصل المنتدى التنظيمي لحزب الحرية، برئاسة صلاح حسب الله، لليوم الثاني على التوالي فعالياته؛ حيث دارت مناقشات موسعة خلال المنتدى حول الدستور والقانون ودور القيادات المحلية في التنمية المستدامة بحضور ومشاركة قيادات وكوادر الحزب، وفى مقدمتهم الدكتور محمد عطية الفيومي، والدكتور مجدي علا، وأحمد مهنا، وطلعت القواس.

وأكد نائب رئيس حزب الحرية المصري، الدكتور محمد الفيومى، فى كلمته أمام المنتدى أن المحليات هى المحرك الرئيسى للتنمية الشاملة والحقيقية على مستوى الجمهورية، وأن المجالس الشعبية المحلية التي سيتم تشكيلها بعد إقرار مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، القانون خلال دور الانعقاد الخامس والأخير للبرلمان، والذي يبدأ خلال شهر أكتوبر القادم سيكون لها دورها الكبير فى تحريك المياه الراكدة داخل جميع المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى على مستوى الجمهورية.

كما أكد الدكتور مجدى علام، نائب رئيس الحزب، أن مشروع قانون الإدارة المحلية يعطي صلاحيات كبيرة للمجالس الشعبية المحلية بجميع مستوياتها وغير مسبوقة فى تاريخ مصر الحديث، مشيرًا إلى أن هذه الصلاحيات سيكون لها دورها الكبير فى القضاء على جميع أنواع الفساد والانحراف والفوضى داخل المحليات ويكفى أن هناك نصوصًا واضحة وصريحة تعطى الحق للمجالس الشعبية المحلية لسحب الثقة من المسئولين التنفيذيين بالمحليات بداية من المحافظين، ومرورًا برؤساء المدن والمراكز والأحياء والقرى، موجهًا الشكر إلى الدكتور صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية المصرى، على جهوده الكبيرة وتبنيه لكوادر وشباب الحزب.

وتوجه المنتدى التنظيمي لحزب الحرية المصرى بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعوته للشباب للترشح للمجالس المحلية، وأكد أعضاء وقيادات الحزب أن خطة مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠ يعتبرها قيادات الحزب هي الوثيقة الأساسية لدور المجالس المحلية، حيث يسعى الجميع لوصول أهداف التنمية المستدامة مستوى القرية والوحدة المحلية، خاصة لدمج المرأة والقضاء على الفقر ومحو الأمية والقضاء على الأمراض المعدية، كما ناقش قيادات الحزب مسودة قانون الإدارة المحلية التي انتهي إليها مجلس النواب، مطالبين الهيئة البرلمانية للحزب بطرح رؤيتهم لمشروع القانون خلال مناقشته بالجلسات العامة لمجلس النواب.
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