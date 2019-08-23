ضبط مالك مخبز بلدى لبيع 51.950 كيلو دقيق فى السوق السوداء

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.



وأسفرت تلك الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط مالك مخبز بلدى - كائن بدائرة قسم شرطة عين شمس بمحافظة القاهرة لتصرفه فى "51.950" كيلو جرام "دقيق بلدى"، ببيعها فى السوق السوداء دون إنتاج فعلى للخبز والتلاعب فى السجلات الخاصة بتحركات الدقيق والتصرف فيها لحسابه الشخصى واستيلائه على أموال الدعم وتحقيق أرباحًا غير مشروعة.



يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية.