الجمعة 23 أغسطس 2019 الموافق 22 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

لايف ستايل

للحامل.. أشياء أساسية فى حقيبة السفر

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 11:26 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
شيماء دهب
طباعة
تحتار المرأة الحامل في الأشياء التي يجب عليها أن ترافقها في السفر، وتشعر بالخوف من نسيان الأشياء المهمة خاصة لو كان السفر في مكان يبعد عن العمار، ولكن في تلك السطور نوضح لها ما الأشياء الأساسية التي يجب أن ترافقها بحقيبة السفر.

وسادة صغيرة

حتى ترتاح رأسك في الطريق وتحصلي على قسط من النوم في القطار أو الطائرة.

زجاجة مياه

ستحتاجين لتناول المياه من حين لآخر في أثناء السفر، لذا لا تنسي وضع زجاجة مياه صغيرة في حقيبتكِ، ولكن تأكدي من توافر حمام نظيف ومريح خلال سفرك قبل الإسراف في تناول الماء.

وجبات سريعة صحية

لا تنس تحضير وجبات خفيفة وسريعة لتتناوليها خلال سفركِ، مثل شرائح من الفاكهة أو الخضروات، أو بعض الساندوتشات الصحية الخفيفة المحضرة منزليًّا.

خطاب من الطبيب

إذا كنتِ قد تجاوزتِ الأسبوع 28 من الحمل، فقد تحتاجين لخطاب من الطبيب بإمكانية سفرك لتقديمه قبل ركوب الطائرة.

وثائق التأمين الصحى: إذا كان لديكِ تأمين صحي دولي، تأكدي من اصطحاب البطاقة أو الوثيقة الخاصة به تحسبًا ﻷي طوارئ.

بعض الأدوية والفيتامينات

تأكدي من وضع جميع الأدوية التي قد تحتاجين إليها خلال السفر، مثل أدوية الحموضة والغثيان، وما يكفيكِ من الفيتامينات والمكملات الغذائية الخاصة بكِ في فترة الحمل.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 23 ساعة

الحكومة تكشف حقيقة طرح عملات نقدية فئة 500 و1000 جنيه فى أكتوبر

منذ حوالي 21 ساعة

بالفيديو.."رقص مدرس مع طالبة" بـ"سنتر" يثير استياء المعلمين

منذ حوالي 5 ساعات

رصد إشارات متكررة آتية إلى الأرض من مجرّة أخرى

منذ حوالي 20 ساعة

عنتيل المحلة الجديد: "كنت بصور الستات علشان أتسلى وندمت على الحرام"

ads

الصور

image description

بالصور.. "الدستور" ترصد مراحل وضع تمثال ليلي مراد بـ"شاطئ الغرام"

image description

السيطرة على حريق في عقار مهجور بغرب الإسكندرية

image description

في اليوم الرابع.. فرقة رضا تشعل مهرجان القلعة بـ"التحطيب"

image description

إشعال شمعة الوطنية فى مؤتمر أطول علم بالعالم فى الإسكندرية (صور)

image description

بعد معاينة النيابة.. تعرف على سبب حادث أتوبيس فريق غزل المحلة (صور)

ads

الأكثر قراءة

ضبط شاب وفتاة يمارسان الجنس فى دورة مياه مسجد بالشرقية

بالفيديو.."رقص مدرس مع طالبة" بـ"سنتر" يثير استياء المعلمين

مصطفى بكرى يفجر مفاجأة عن قضية الرشوة فى «الأعلى للإعلام»

الأهلي يقترب من خيسوس.. والنحاس مدربًا عامًا

أيام زمان

توفيق الدقن أصيب بالسكر بسبب دور حلم به وحرمته منه الفنانة صباح

محمد رفعت كلمة السر.. تعرّف على تفاصيل دخول دولت أبيض الإسلام

"تصوم رمضان وتشرب ويسكي بعد الصلاة".. قصة "علقة موت" من تحية كاريوكا لصحفي

تعرف على سر خوف محمد عبدالوهاب من الطائرات.. صور نادرة

الصحة

الأعراض الرئيسية لسرطان الأمعاء

آمال جديدة فى الفضاء على الملاريا

ارتفاع نسبة أمراض الرئة المرتبطة بالسجائر الإلكترونية

دراسة تنفى اعتقاد خاطىء بشأن فوائد "الأوميجا 3"

الرئيس نيوز

السجون تفرج عن 542 سجينا بعفو رئاسى وشرطي

نشاط الرئيس في أسبوع| افتتاح مشروع الزراعات وتكريم العلماء والناشئين

خاص| الاستثمار القومي يتجه لخفض أسعار الفائدة على شهادات الاستثمار المجمعة

ارتباك في سوق الذهب.. ارتفاع الأسعار مستمر.. وتجار: محلات صاغة تتجه للإغلاق

منوعات

روسيا تضرب رقمًا قياسيًا من حيث عدد المعمرين

طيور الفلامنجو الوردي تعود لليونان

الإعدام لأمريكي قتل 3 مثليين بعد استغلالهم جنسيا

دراسة: زيت السمك لا يحمي من مرض السكر

كشكول

تحليل المخدرات شرط القبول بالمدن الجامعية "عين شمس"

تظلمات الثانوي.. رد أكثر من مليوني جنيه للحاصلين على درجات إضافية

الأحد.. بدء مقابلات المتقدمين لوظائف"٦ أكتوبر الدولية الحكومية"

"دمية لكل طفلة".. (وصية هايما) تتحول إلى مبادرة نشر السعادة

إسلام سياسي

صحيفة أمريكية: الخلافة الثانية لداعش باتت قريبة

الحوثي يعلن ضم لواء عسكري تابع للإخوان في اليمن

رئيس سابق لـ "سي أي إيه" يحذر من استمرار خطورة داعش

5 مليون دولار مكافأة على رأس 3 من قادة داعش


زيت وسكر

فوائد عصير الرمان للأطفال حديثى الولادة

تفاصيل مبادرة “مفتش جديد” بالقوى العاملة

“تموين الفيوم” تحاصر مهربي الدقيق المدعم

التحقيق في مخالفات مستشفى الصدر بدمياط

مقالات الرأي
ماجد حبته
الفقر فى فرنسا!
مدحت بشاى
كوميديا بديع خيرى.. والضحكة اللى من القلب
د. محمد عفيفي
الناس فى بداية القرن العشرين
ماجد حبته
واقعة «الكاديلاك».. لم يخطئ أحد!
المزيد
ads

الثقافة

بالصور.. افتتاح معرض "الكتاب الأول" بمطروح

رئيس هيئة قصور الثقافة يفتتح معرض الكتاب الأول بمرسى مطروح

خبراء دوليون يشيدون بالطراز المعماري الفريد لدار الكتب في باب الخلق

وائل خورشيد يكتب: خُيّل إليَّ..

صفحتنا ع الفيس بوك