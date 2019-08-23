للحامل.. أشياء أساسية فى حقيبة السفر

تحتار المرأة الحامل في الأشياء التي يجب عليها أن ترافقها في السفر، وتشعر بالخوف من نسيان الأشياء المهمة خاصة لو كان السفر في مكان يبعد عن العمار، ولكن في تلك السطور نوضح لها ما الأشياء الأساسية التي يجب أن ترافقها بحقيبة السفر.



وسادة صغيرة



حتى ترتاح رأسك في الطريق وتحصلي على قسط من النوم في القطار أو الطائرة.



زجاجة مياه



ستحتاجين لتناول المياه من حين لآخر في أثناء السفر، لذا لا تنسي وضع زجاجة مياه صغيرة في حقيبتكِ، ولكن تأكدي من توافر حمام نظيف ومريح خلال سفرك قبل الإسراف في تناول الماء.



وجبات سريعة صحية



لا تنس تحضير وجبات خفيفة وسريعة لتتناوليها خلال سفركِ، مثل شرائح من الفاكهة أو الخضروات، أو بعض الساندوتشات الصحية الخفيفة المحضرة منزليًّا.



خطاب من الطبيب



إذا كنتِ قد تجاوزتِ الأسبوع 28 من الحمل، فقد تحتاجين لخطاب من الطبيب بإمكانية سفرك لتقديمه قبل ركوب الطائرة.



وثائق التأمين الصحى: إذا كان لديكِ تأمين صحي دولي، تأكدي من اصطحاب البطاقة أو الوثيقة الخاصة به تحسبًا ﻷي طوارئ.



بعض الأدوية والفيتامينات



تأكدي من وضع جميع الأدوية التي قد تحتاجين إليها خلال السفر، مثل أدوية الحموضة والغثيان، وما يكفيكِ من الفيتامينات والمكملات الغذائية الخاصة بكِ في فترة الحمل.