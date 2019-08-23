حبس عاطل متهم بالاتجار فى المواد المخدرة فى الجيزة

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجرى معه على خلفية اتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة، حيث تم ضبطه وبحوزته 3 أكياس تحتوى على مخدر الحشيش.



قررت النيابة بعرض المضبوطات على المعمل الكيماوى؛ لفحصها وكتابة تقرير وافٍ عنها.



حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.