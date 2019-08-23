حبس عاطل متهم بالاتجار فى المواد المخدرة فى الجيزة
الجمعة 23/أغسطس/2019 - 11:23 ص
محمد عيسىطباعة
قررت النيابة العامة بالجيزة حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجرى معه على خلفية اتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة، حيث تم ضبطه وبحوزته 3 أكياس تحتوى على مخدر الحشيش.
قررت النيابة بعرض المضبوطات على المعمل الكيماوى؛ لفحصها وكتابة تقرير وافٍ عنها.
حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.
قررت النيابة بعرض المضبوطات على المعمل الكيماوى؛ لفحصها وكتابة تقرير وافٍ عنها.
حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.