ريال مدريد يكثف تدريبه استعدادًا لمباراة بلد الوليد المقبلة

يستضيف الفريق الملكي ريال مدريد مساء غد السبت، منافسه بلد الوليد، ضمن فعاليات الجولة الثانية من الدوري الإسباني هذا الموسم.



ويعود نجوم ريال مدريد من جديد لملعب "سانتياجو برنابيو" لأول مرة هذا الموسم، حيث يستضيف الملعب المشهور مباراة المرينجي القادمة أمام بلد الوليد.



وتدرب فريق ريال مدريد على ملعبه "سانتياجو برنابيو" لأول مرة، والجميع يرغب في إسعاد جماهير المرينجي مساء غد، والفوز على بلد الوليد للاستمرار في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني.



وأدلى النجم البرازيلي مارسيلو بتصريح لقناة "ريال مدريد الرسمية" عقب نزوله أرض ملعب "البرنابيو" لأول مرة هذا الموسم، وجاء كالتالي "ما هي رائحة هذا الملعب؟ رائحة السعادة والتاريخ، وجماهير الفريق تشجعنا هنا حتى الرمق الأخير".